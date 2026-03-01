Gegründet 1947 Donnerstag, 5. März 2026, Nr. 54
Libanon: Israelische Armee rückt vor

Beirut. Israelische Truppen sind nach Berichten libanesischer Medien mehrere Kilometer weit auf libanesisches Gebiet vorgerückt. Der etwa sechs Kilometer hinter der Grenze liegende Ort Khiam stehe unter »anhaltendem Artilleriebeschuss, während der israelische Feind in den Ort eingedrungen ist«, hieß es in Berichten vom Mittwoch. Zugleich gab die libanesische Hisbollah bekannt, in der Nacht das Unternehmen Israel ­Aerospace Industries (IAI) sowie eine Drohnenkontrollbasis im Norden Israels mit Flugkörpern beschossen zu haben. Die ­Hisbollah hatte am Montag morgen begonnen, trotz einer seit 2024 bestehenden Waffenruhe aus Solidarität mit dem verbündeten Iran Israel zu beschießen, worauf ihr die libanesische Regierung am Dienstag jegliche militärische Aktivität untersagte und mit Kontrollen und Verhaftungen von Vertretern der Organisation begann. (AFP/dpa/jW)

