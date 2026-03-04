Sambia: Chef der Sozialisten verhaftet
Lusaka. Der Generalsekretär der Sozialistischen Partei Sambias (SP), Fred M’membe, ist am Montag verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, Präsident Hakainde Hichilema in einer Radiosendung beleidigt zu haben, wie die Infoseite Mwebantu berichtete. Die SP wies die Anschuldigung auf Facebook zurück und forderte die Freilassung M’membes. Sie betonte, dass seine Bemerkungen »Kommentare zu einer Angelegenheit von nationalem Interesse gewesen seien und nach keinem demokratischen Standard eine Straftat darstellten«. Offensichtlich solle die Opposition vor den Parlamentswahlen Mitte August eingeschüchtert werden. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 04.03.2026
-
Bis an die Bordkante bewaffnetvom 04.03.2026
-
Prolog in Den Haagvom 04.03.2026
-
Knapp 800 Tote in Iranvom 04.03.2026
-
Weltweit Abneigung gegen US-Aggressionvom 04.03.2026