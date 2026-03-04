Gegründet 1947 Mittwoch, 4. März 2026, Nr. 53
Aus: Ausgabe vom 04.03.2026, Seite 6 / Ausland

Sambia: Chef der Sozialisten verhaftet

Lusaka. Der Generalsekretär der Sozialistischen Partei Sambias (SP), Fred M’membe, ist am Montag verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, Präsident Hakainde Hichilema in einer Radiosendung beleidigt zu haben, wie die Infoseite Mwebantu berichtete. Die SP wies die Anschuldigung auf Facebook zurück und forderte die Freilassung M’membes. Sie betonte, dass seine Bemerkungen »Kommentare zu einer Angelegenheit von nationalem Interesse gewesen seien und nach keinem demokratischen Standard eine Straftat darstellten«. Offensichtlich solle die Opposition vor den Parlamentswahlen Mitte August eingeschüchtert werden. (jW)

