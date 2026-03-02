Iranische und israelische Kommunisten verurteilen den Krieg gegen Iran

Amir Kholousi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Heute früh wurde unser Land von der rassistischen israelischen Regierung und den Vereinigten Staaten mit umfangreichen Raketen- und Luftangriffen angegriffen. (…) Die militärische Aggression des US-Imperialismus und der israelischen Regierung, die wegen Verbrechen gegen die Menschheit vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag unter Anklage steht, ist nicht nur kein Vorbote der Befreiung des Iran vom Joch der gegenwärtigen Tyrannei und Diktatur, sondern ein Versuch, den Iran als handlungsfähiges Land in der Region zu zerstören und die derzeitige Regierung durch ein abhängiges und despotisches Regime zu ersetzen, das bereits sein Programm der blutigen Unterdrückung seiner Gegner angekündigt hat.

Die Tudeh-Partei des Iran ruft alle nationalen und freiheitssuchenden Kräfte des Iran sowie alle friedliebenden und fortschrittlichen Kräfte weltweit dazu auf, in diesen heiklen und entscheidenden Momenten mit aller Kraft zusammenzuarbeiten, um Frieden zu schaffen und dieser Aggression Israels und des US-Imperialismus gegen unser Heimatland ein Ende zu setzen. Die Zerstörung des Iran ist nicht der Weg, um das Land vom Joch der derzeitigen despotischen Regierung zu befreien; dies ist nur durch den Kampf des Volkes und der freiheitsliebenden und nationalen Kräfte des Landes möglich.

Auch die Kommunistische Partei Israels (KPI) und die von ihr geführte linke Koalition Hadash verurteilen den Krieg gegen den Iran:

Die Kommunistische Partei Israels und die Demokratische Front für Frieden und Gleichheit (Aljabha/Chadasch) verurteilen den Angriffskrieg, den Israel in den frühen Morgenstunden des Sonnabends, 28. Februar, gegen den Iran begonnen hat (…) und warnen davor, dass er einen großen regionalen oder globalen Krieg auslösen könnte. Die KPI und Aljabha/Chadasch bekräftigen, dass Israel nicht nur Instrument des globalen amerikanischen Imperialismus ist, sondern auch Partner bei dessen Bemühungen, die amerikanische imperialistische Vorherrschaft über die Welt und ihre natürlichen und wirtschaftlichen Ressourcen durchzusetzen (…).

KPI und Aljabha/Chadasch weisen auch auf die Gefahr hin, dass zwischen der Regierung und den wichtigsten israelischen Oppositionsparteien nahezu Einigkeit über den Angriffskrieg gegen den Iran herrscht, und warnen davor, die Beschäftigung der öffentlichen Meinung mit diesem Angriff auszunutzen, um die Massaker und Verbrechen der ethnischen Säuberung im Gazastreifen und im Westjordanland zu intensivieren und den faschistischen Angriff und den Aufstieg des Rassismus in Israel auszuweiten. (…)

Der Knesset-Abgeordnete Aiman Auda (Chadasch) schrieb auf seinem X-Account:

Passt auf euch auf, denn diese Regierung wird das nicht für euch tun. Sie wird Israel weiterhin von Sparta in ein Super-Sparta verwandeln. Aber es gab schon immer einen anderen Weg, den man wählen konnte, denn diese Realität ist kein Schicksal. Eine Lösung, die uns allen Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit, Stabilität und Wohlstand bringen wird. Die israelische Regierung hat beschlossen, dass wir für immer unter dem Schwert leben sollen. Wir werden uns diesem Ansatz weiterhin widersetzen – bis das Leben über das Schwert des Todes triumphiert.