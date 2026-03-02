Bombenschütze des Tages: Stephan Grigat

Lars Fröhlich/Funke Foto Services/imago Die Bombe stoppen – aber nicht jede, meine Damen und Herren: Stephan Grigat (Oberhausen, 18.4.2024)

Seit vielen Jahren hat die proisraelische Lobbygruppe »Stop the Bomb« für einen aggressiven Konfrontationskurs gegen den Iran getrommelt. Ihr Mitbegründer Stephan Grigat forderte schon 2007 »gezielte und wiederholte Militärschläge«. Auf einer Konferenz wurde sogar ein atomarer Schlag diskutiert. Um einen »nuklearen Holocaust in Israel« zu verhindern, versteht sich.

Grigat, Prototyp des im Dienst an der Herrschaftsideologie arrivierten »Antideutschen«, steht exemplarisch für diese Strömung, die als Abwrackunternehmen der deutschen Linken nach 1990 entstand und unter dem Deckmantel einer angeblichen Antisemitismuskritik jeden Programmpunkt des »Westens« legitimiert. Der Promotionsstipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung tingelte einst durch autonome und sonstige linke Zentren, um Linken beizubringen, dass man der Herrschaft besser nicht widerspricht. Dadurch fiel er höheren Orts auf: 2019 wurde er Dozent an der Universität der Bundeswehr München, inzwischen ist er ein echter Professor an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen.

2024 sprach sich Grigat – selbstverständlich unter Rückgriff auf Marx und Adorno – für »Repression auf staatlicher, auf institutioneller und auf zwischenstaatlicher Ebene« gegen die Palästina-Solidarität aus. Die Luftschläge gegen den Iran im vergangenen Jahr begrüßte er und war flugs mit der Forderung nach einer »Zeitenwende« in der europäischen Politik gegenüber dem Iran zur Stelle: Man müsse Israel in seiner »präventiven Selbstverteidigung« beistehen. Bestimmt musste er aufpassen, beim Einrennen der offenen Türen nicht zu stolpern.

Am Sonnabend nun glänzten Grigats Augen: Israel und die USA vermeldeten »Präventivschläge« gegen den Iran. Bei Facebook zitierte er sich schnell selber: Über »praktizierte Antisemitismuskritik« hatte er 2025 doch erst was rausgehauen. Warum den Blödsinn immer neu formulieren? »Stop the Bomb« meinte stets nur »Bombs away«.