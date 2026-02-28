Gegründet 1947 Sa. / So., 28. Februar/ 1. März 2026, Nr. 50
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 28.02.2026, Seite 6 / Ausland

China: Militärs verlieren Parlamentssitz

Beijing. Wenige Tage vor Beginn der nächsten Sitzung des Volkskongresses hat China mehrere ranghohe Generäle und Militärs aus dem Parlament entfernt. Wie Xinhua berichtete, verloren neun Abgeordnete ihr Mandat. Darunter befänden sich Militärvertreter, die das Atomwaffenarsenal Chinas kontrollieren. Der Volkskongress tritt in der kommenden Woche zu seiner jährlichen Sitzung zusammen. In westlichen Medien wurde der Schritt vorwiegend als Schritt zur Bekämpfung von Korruption gedeutet. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!