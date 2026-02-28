China: Militärs verlieren Parlamentssitz

Beijing. Wenige Tage vor Beginn der nächsten Sitzung des Volkskongresses hat China mehrere ranghohe Generäle und Militärs aus dem Parlament entfernt. Wie Xinhua berichtete, verloren neun Abgeordnete ihr Mandat. Darunter befänden sich Militärvertreter, die das Atomwaffenarsenal Chinas kontrollieren. Der Volkskongress tritt in der kommenden Woche zu seiner jährlichen Sitzung zusammen. In westlichen Medien wurde der Schritt vorwiegend als Schritt zur Bekämpfung von Korruption gedeutet. (dpa/jW)