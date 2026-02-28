Gegründet 1947 Sa. / So., 28. Februar/ 1. März 2026, Nr. 50
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 28.02.2026, Seite 2 / Ansichten

Belastung für Ausbeuter

imago848738841.jpg
Stefan Zeitz/IMAGO
Wenn der Staat bauen lässt, winken große Summen: Baustelle am Reichstagsgebäude in Berlin unweit des Bundeskanzleramts (25.2.2026)

Wann immer die Regierung Gewerkschaften auch nur minimal zu stärken droht, muss die Kapitalistenpresse das Feuer eröffnen. So auch beim neuen Bundestariftreuegesetz für Staatsaufträge ab einem Wert von 50.000 Euro, die nichts mit Lieferungen von Fahrzeugen und Ausrüstungen, mit der Bundeswehr oder gar mit »Sicherheitsbehörden« zu tun haben.

Das am Donnerstag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD sowie der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beschlossene Tariftreuegesetz sei eine Verlängerung der »Geisterfahrt«, die die Regierung »mit ihrem Rentenpaket begann«, warnt die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom Freitag. Statt auf »mehr Staatsaufträge für einige Unternehmen« müsse der Staat auf die »Rückkehr zu einer wachstumsfreundlichen Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik« setzen, doziert Dietrich Creutzburg. Man »nötige Betriebe mit Haus- und anderen Tarifverträgen, von diesen abzuweichen« und schütze »Gewerkschaften davor, über eine Anpassung bröckelnder Branchentarifverträge an ökonomische Realitäten nachzudenken«, warnt der »Wirtschaftskorrespondent«.

Die offizielle Nichteinmischung in den Kampf zwischen Kapitalseite und Beschäftigten ist eine zentrale Säule des nationalen Geschäftsmodells – oder in den Worten der Welt-Expertin Dorothea Siems: »Die Tarifautonomie ist einer der tragenden Pfeiler der sozialen Marktwirtschaft.« Das neue Gesetz sei dagegen »ein weiteres Beispiel dafür, dass sich die Politik zum Handlanger der DGB-Gewerkschaften macht« – und der »in der Regel tarifgebundenen Großunternehmen«. Siems dient sich dem kapitalistischen Kleinbürgertum an und klagt: »Viele kleine und mittlere Handwerksbetriebe und Dienstleister sind jedoch gar nicht in der Lage, alle Anforderungen zu erfüllen.«

»Nach Jahren der Konjunkturschwäche sollte die Regierung eigentlich alles unterlassen, was Wachstum bremsen könnte«, sekundiert Birgit Marschall, Parlamentskorrespondentin der Rheinischen Post (Freitag). Dass »die Hälfte aller Firmen« nicht »mehr tarifgebunden« sei, findet sie »überhaupt nicht gut«. Das liege allerdings auch daran, dass »viele unter hohen Arbeitskosten ächzen«. Die Ausgebeuteten als Belastung für die Ausbeuter. Von denen zu verlangen, als Nachweise »Lohnabrechnungen, Zahlungsbelege, Arbeitsverträge und Arbeitszeitaufzeichnungen« vorweisen zu können? In der Praxis gestalte sich das Marschall zufolge »kompliziert«. (mb)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

  • Feiern, dass man ein bisschen mitreden darf. VW-Betriebsrätin Da...
    Moritz Frankenberg/dpa
    26.02.2026

    Mitbestimmung wobei?

    Einbindung in die Unternehmensinteressen statt Arbeitskampf. Eine Kritik an der Institution Betriebsrat anlässlich der Betriebsratswahlen 2026
  • Über Warnungen geht es in deutschen Arbeitskämpfen selten hinaus...
    Thomas Banneyer/dpa
    19.02.2026

    Tarifpolitische Rituale

    Nichts außer drohen und warnen: Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder ist nicht gut. Das hat Gründe
  • IMAGO/Wolfgang Maria Weber
    16.02.2026

    Alles gegeben, wenig bekommen

    Einigung über Tarifvertrag der Länder erzielt: Ergebnis schlechter als bei Bund und Kommunen

Mehr aus: Ansichten

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!