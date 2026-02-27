»Stuttgart 21«: Eröffnung erneut vertagt
Stuttgart. Die Inbetriebnahme des milliardenschweren Immobilien- und Bahnhofprojekts »Stuttgart 21« wird erneut um mehrere Jahre verschoben. Das berichtete der SWR am Donnerstag mit Verweis auf Hinweise aus Kreisen der Projektpartner, der Bahnindustrie und des Bahn-Konzerns. Demnach werde die komplette Inbetriebnahme nicht vor 2030 erfolgen; eine etwaige Teileröffnung im Tiefbahnhof für 2029 sei aber noch im Gespräch, hieß es. Gründe dafür seien Personalabbau bei den beteiligten Firmen, deutlich längere Testläufe, fehlendes Abnahmepersonal sowie fehlerhaft und falsch verbaute technische Anlagen. Ein Bahn-Sprecher wollte sich gegenüber dem Sender »zu den genannten Spekulationen« nicht äußern. (jW)
Mehr aus: Inland
