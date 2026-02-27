Bundespräsidentenwahl am 30. Januar

Berlin. Die Neuwahl des Amts des Bundespräsidenten findet am 30. Januar 2027 statt. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) berief für diesen Tag die Bundesversammlung ein, wie der Bundestag am Donnerstag mitteilte. Die Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) läuft im Frühjahr kommenden Jahres aus. Er kann nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten. Der Bundesversammlung, die das Staatsoberhaupt wählt, gehören die Abgeordneten des Bundestages an sowie eine gleiche Anzahl von Mitgliedern, die von den Landtagen gewählt werden. (AFP/jW)