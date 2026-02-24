Aus: Ausgabe vom 24.02.2026, Seite 4 / Inland
Weimer: Tik Tok in »europäische Hände«
Berlin. Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer plädiert dafür, die Plattform Tik Tok des chinesischen Anbieters Bytedance in europäische Hände zu legen. »Wir müssen dort auch die Eigentumsfrage stellen, wie die Amerikaner«, sagte der parteilose Politiker auf einem Panel der dpa am Montag. »Europa braucht auch eine Form von Datensouveränität über Gesellschafter«, sagte Weimer weiter. (dpa/jW)
