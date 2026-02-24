Gegründet 1947 Dienstag, 24. Februar 2026, Nr. 46
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.02.2026, Seite 4 / Inland

Ermittlung wegen »Beleidigungen«

Heilbronn. Nach einem Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Heilbronn ermittelt die Polizei gegen mehrere Personen wegen möglicher Beleidigungen unter einem Facebook-Post. Nach Angaben eines Polizeisprechers geht es um Bezeichnungen wie »Pinocchio« oder »Lackaffe«, die Nutzer unter einem Facebook-Post der Heilbronner Polizei zum Besuch von Merz posteten. Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauerten noch an, so der Sprecher. Die Äußerungen seien teils in »beleidigender Manier« gewesen. Deswegen habe man als Polizei die Kommentare herausgefiltert, die möglicherweise strafrechtlich relevant sein könnten. Dazu sei die Polizei verpflichtet. »Wenn wir den Anfangsverdacht einer Straftat haben, dann müssen wir das weiter verfolgen«. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen

Mehr aus: Inland