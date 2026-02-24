Bericht: Neue Millionen für Fregatte F-126

Berlin. Die Bundesregierung will offenbar für das verzögerte Rüstungsprojekt Fregatte 126 weitere gut 70 Millionen Euro freigeben. Das geht aus einer Vorlage des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss hervor, über die Reuters am Montag verfügte. Mit dem Geld sollen zwischen Ende Dezember 2025 und Februar 2026 fällige Rechnungen bezahlt werden. Die Ausgaben für den Kauf der Schiffe waren wegen erheblicher Verzögerungen durch die niederländische Hauptauftragnehmerin Damen Schelde Naval Shipbuilding gesperrt worden. Das Verteidigungsministerium habe versichert, dass die Leistungen für die nun anstehenden Zahlungen vollständig erbracht worden seien. Der Haushaltsausschuss soll das Vorhaben am Mittwoch abnicken. (Reuters/jW)