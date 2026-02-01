Klage gegen US-Umweltbehörde eingereicht

Evan Vucci/AP/dpa US-Präsident Donald Trump und der Direktor der US-Umweltbehörde EPA Lee Zeldin verkünden die Zurücknahme der bisherigen wissenschaftlichen Einschätzung zu den Gefahren von Treibhausgasen (Washington, 12.2.2026)

Washington. Umwelt- und Gesundheitsorganisationen klagen gegen die US-Klimapolitik unter Präsident Donald Trump. Die am Mittwoch in Washington eingereichte Klage richtet sich gegen die Streichung der sogenannten Gefährdungsfeststellung, derzufolge Treibhausgase gesundheitsschädlich sind. Trump und die US-Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA) hatten die offizielle Rücknahme dieser Feststellung am vergangenen Donnerstag verkündet.

Die Umweltbehörde habe »rechtswidrig festgestellt, dass sie nicht dafür verantwortlich ist, uns vor Klimaverschmutzung zu schützen«, kritisierte der US-Verband für öffentliche Gesundheit (APHA), der zu den gut ein Dutzend Klägern gehört. Zudem habe die EPA Vorschriften für den Treibhausgasausstoß von Autos abgeschafft. Der APHA-Vorsitzende Georges Benjamin nannte es eine »völlig falsche Botschaft«, wissenschaftliche Erkenntnisse über die Gesundheitsrisiken von Treibhausgasen zu ignorieren. Zu den Klägern zählen unter anderem auch die Umweltorganisation Friends of the Earth, der US-Verband für Lungengesundheit (American Lung Association) und das Zentrum für Artenvielfalt (Center for Biological Diversity).

Die Gefährdungsfeststellung (Endangerment Finding) von 2009 galt als eine der wichtigsten Vorgaben für den Klimaschutz in den Vereinigten Staaten und stammt aus der Zeit von Trumps Amtsvorgänger Barack Obama. Trump und der EPA-Chef Lee Zeldin hatten die Streichung der Klausel als »Deregulierungsmaßnahme« begründet, von der die Autoindustrie profitieren werde. (AFP/jW)