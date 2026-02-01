»Razzia in St. Pauli«. Spielfilm von 1932 (Regie: Werner Hochbaum) mit einer Einführung. Ein Film aus dem Hamburger Hafenmilieu; am Ende des Films singt Ernst Busch den Song vom Heer der Hafenarbeiter. Dienstag, 24.2., 18 Uhr. Ort: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, Berlin. Veranstalter: Ernst-Busch-Gesellschaft

»Kriegstüchtigkeit oder Gemeinsame Sicherheit?«. Vortrag und Diskussion mit Hans-Jürgen Rose vom Darmstädter Signal. Dienstag, 24.2., 19 Uhr. Ort: Eine-Welt-Haus, Schwanthaler Str. 80, München. Veranstalter: junge Welt-Initiative, Münchner Friedensbündnis, Freidenker München

»Sechs Jahre wohnungslos«. Mahnwache. Donnerstag, 26., 12 Uhr. Ort: Zoopalast, Hardenberger Str. 29a, Berlin. Veranstalter: Bündnis gegen Obdachlosigkeit

»Kommt nun die Lösung der kurdischen Frage«. Diskussion mit Nick Brauns, jW-Chefredakteur, und Meral Cicek von der Kurdischen Frauenbewegung Europa. Freitag, 27.2., 19 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69, Frankfurt am Main. Veranstalter: RLS Hessen