Westsahara: Neue Verhandlungsrunde

Washington. Am Montag und Dienstag findet in Washington eine neue Verhandlungsrunde zur Dekolonisierung der Westsahara statt, wie am Sonnabend die spanische Zeitung El Confidencial berichtete. Es ist nach einer ersten Sitzung Ende Januar in der US-Hauptstadt und einer weiteren in Madrid das dritte Treffen binnen eines Monats. Unter der Leitung des US-Gesandten Massad Boulos werden die Chefdiplomaten Marokkos und der Polisario-Front sowie als Beobachter die Außenminister Algeriens und Mauretaniens erwartet. Auch der US-Botschafter bei der UNO, Michael Waltz, und der Sondergesandte des UN-Generalsekretärs für die Westsahara, Staffan de Mistura, sollen teilnehmen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht ein neu ausgearbeiteter »Autonomieplan« aus Rabat, der laut einer im Oktober verabschiedeten Resolution des UN-Sicherheitsrats als Ausgangspunkt der Verhandlungen dienen soll, die eine Selbstbestimmung des von Marokko besetzten Gebiets zum Ziel haben. (jW)