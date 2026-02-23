Bremer Linke wählt neue Doppelspitze
Bremen. Die Linke in Bremen hat einen neuen Kovorsitzenden. Ein Parteitag in der Hansestadt bestätigte Anna Fischer am Sonnabend im Amt und wählte Max Petermann zum neuen Kolandeschef, wie die Partei mitteilte. Petermann folgt auf Christoph Spehr, der nicht erneut antrat. Fischer erhielt demnach 78 Prozent der Delegiertenstimmen, für Petermann stimmten 77 Prozent. In Bremen koaliert die Linkspartei seit 2019 mit der SPD und Bündnis 90/Die Grünen unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Bei der Wahl 2023 wurde sie mit 11,6 Prozent knapp hinter den Grünen viertstärkste Kraft. Die nächste Bürgerschaftswahl steht 2027 an. (AFP/jW)
