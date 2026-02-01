Gegründet 1947 Montag, 23. Februar 2026, Nr. 45
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 23.02.2026, Seite 2 / Inland

Ohne Kommentar

imago848244185.jpg
ZUMA Press/IMAGO

Antirassistische Aktivisten und Gewerkschafter protestierten am Samstag in Manchester gegen einen Aufmarsch der faschistischen Partei Britain First

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.