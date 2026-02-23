Gegründet 1947 Montag, 23. Februar 2026, Nr. 45
Aus: Ausgabe vom 23.02.2026, Seite 4 / Inland

Hessen: Warnstreik im Nahverkehr

Frankfurt am Main. In Hessen hat die Gewerkschaft Verdi für Dienstag Beschäftigte im Nahverkehr in Kassel, Gießen, Marburg, Frankfurt und Wiesbaden zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen seien die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, die Stadtwerke Gießen AG, die Marburger Verkehrsgesellschaft mbH, die Kasseler Verkehrsbetriebe und die Wiesbadener Eswe Verkehr. Das teilte Verdi am Sonnabend mit. Demnach beginnt der Streik jeweils mit der Frühschicht und dauert bis zum Ende der letzten Schicht. Es gebe »Bestrebungen der Arbeitgeberseite, kräftig bei tariflich vereinbarten Zulagen sparen zu wollen«, erklärte Verhandlungsführer Jochen Koppel. (AFP/jW)

