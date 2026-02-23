Gegründet 1947 Montag, 23. Februar 2026, Nr. 45
Aus: Ausgabe vom 23.02.2026, Seite 4 / Inland

Mehrheit findet Elternschaft zu teuer

Berlin. In der BRD hält eine Mehrheit der Menschen Kinder laut einer Umfrage für kaum noch bezahlbar. 55 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass man sich keine Kinder mehr leisten könne, wie aus einer repräsentativen INSA-Blitzumfrage für Bild am Sonntag hervorging. 34 Prozent widersprachen demnach, elf Prozent zeigten sich unentschieden. 81 Prozent sehen Lebenshaltungskosten wie Miete, Lebensmittel und Energie als zu hoch an. 59 Prozent gaben zudem Steuern und Abgaben als wesentliche Belastung an. 48 Prozent halten die staatliche Unterstützung für Familien für nicht ausreichend. (AFP/jW)

