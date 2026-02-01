Nachschlag: Laub- und Motorsägen

ZDF/Jens Hartmann Ist das nicht Kanzler Merz dort in der Mitte? In der letzten »Anstalt« kam er erst mal auf die Couch (o. D.)

Unter den Kabarettisten der »Anstalt« ist ein goldener Joker: Mit Max Uthoff verfügt das Team über einen Komiker, der so sehr CDU- und Regierungschef Friedrich Merz gleicht, dass man beide kaum mehr auseinanderhalten kann. Allerdings kann man den Running Gag auch überstrapazieren. In der jüngsten Ausgabe lag der Schatten des Kanzlers in der Episode »Merz beim Doc« lange auf der Couch und musste sich von »Psychotherapeutin« Kübra Sekin die Leviten lesen lassen. Das war schon unterhaltsam. Aber falsch wurde es doch, als Uthoff-Merz schließlich mit dem eigenen Flieger nach Argentinien reiste, um sich vom »Anarchokapitalisten« Javier Milei inspirieren zu lassen. Hand aufs Herz: Wozu braucht der frühere Blackrock-Manager dessen Ratschläge? Ist die deutsche Politik mit ihren Billionen Euro für Waffenschmieden und Gasfirmen bei gleichzeitigem Kahlschlag bei Sozialem, Klima, Bildung etwa rationaler als die argentinische? Denn eines ist sicher: Ob mit Ketten- oder Laubsäge – gesägt wird. (jt)

