Gegründet 1947 Freitag, 20. Februar 2026, Nr. 43
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 20.02.2026, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Laub- und Motorsägen

Die Anstalt | Di., 22.15 Uhr, ZDF
58014-15-1.jpg
ZDF/Jens Hartmann
Ist das nicht Kanzler Merz dort in der Mitte? In der letzten »Anstalt« kam er erst mal auf die Couch (o. D.)

Unter den Kabarettisten der »Anstalt« ist ein goldener Joker: Mit Max Uthoff verfügt das Team über einen Komiker, der so sehr CDU- und Regierungschef Friedrich Merz gleicht, dass man beide kaum mehr auseinanderhalten kann. Allerdings kann man den Running Gag auch überstrapazieren. In der jüngsten Ausgabe lag der Schatten des Kanzlers in der Episode »Merz beim Doc« lange auf der Couch und musste sich von »Psychotherapeutin« Kübra Sekin die Leviten lesen lassen. Das war schon unterhaltsam. Aber falsch wurde es doch, als Uthoff-Merz schließlich mit dem eigenen Flieger nach Argentinien reiste, um sich vom »Anarchokapitalisten« Javier Milei inspirieren zu lassen. Hand aufs Herz: Wozu braucht der frühere Blackrock-Manager dessen Ratschläge? Ist die deutsche Politik mit ihren Billionen Euro für Waffenschmieden und Gasfirmen bei gleichzeitigem Kahlschlag bei Sozialem, Klima, Bildung etwa rationaler als die argentinische? Denn eines ist sicher: Ob mit Ketten- oder Laubsäge – gesägt wird. (jt)

kurzlinks.de/Anstalt_Merz

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton