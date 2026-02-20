Peru: Linkspolitiker wird Interimspräsident

Lima. Nach der Absetzung von José Jerí hat der Kongress in Peru José María Balcázar zum geschäftsführenden Staatschef gewählt. Der Kandidat der linken Partei Perú Libre wird die Regierungsgeschäfte bis Juli führen, wenn der Sieger der nächsten Präsidentenwahl (April) sein Amt antritt. (dpa/jW)