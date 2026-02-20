Aus: Ausgabe vom 20.02.2026, Seite 6 / Ausland
Peru: Linkspolitiker wird Interimspräsident
Lima. Nach der Absetzung von José Jerí hat der Kongress in Peru José María Balcázar zum geschäftsführenden Staatschef gewählt. Der Kandidat der linken Partei Perú Libre wird die Regierungsgeschäfte bis Juli führen, wenn der Sieger der nächsten Präsidentenwahl (April) sein Amt antritt. (dpa/jW)
