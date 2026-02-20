Urteil: Italien muss »Sea Watch« entschädigen

Palermo. Als Strafe für das illegale Festsetzen eines Rettungsschiffes muss Italien 76.000 Euro Entschädigung an die deutsche Hilfsorganisation »Sea Watch« zahlen. Das entschied am Donnerstag ein Gericht in Palermo. Im Juni 2019 war das Schiff »Sea Watch 3« mit 40 Asylsuchenden an Bord trotz eines von Rom verhängten Verbots in den Hafen der Insel Lampedusa eingefahren und wurde anschließend festgesetzt. (dpa/jW)