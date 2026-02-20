Aus: Ausgabe vom 20.02.2026, Seite 6 / Ausland
Südkorea: Lebenslang für Expräsident Yoon
Seoul. Ein südkoreanisches Gericht hat den ehemaligen Staatspräsidenten Yoon Suk Yeol zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Zentralbezirksgericht in Seoul befand den 65jährigen am Donnerstag des Amtsmissbrauchs und der Anstiftung zu einem Aufstand für schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe gefordert. Yoon, der seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft sitzt, hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Schuldspruch steht im Zusammenhang mit Yoons Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 2024. (Reuters/jW)
