ZDF/SWR Wenn der Boden aus den Pilzen schießt: Halluzinogene Erfahrung

Der Feind in meinem Bett

Malcolms Ödipuskomplex weiß auch nicht mehr, was er tun soll, als er mit Lois wegen der Kusskrankheit zur Quarantäne in ein Bett gesteckt wird. Vom Stockholmsyndrom getragen, beginnen Mutter und Sohn, einander zu mögen und zu vertrauen. USA 2006.

Malcolm mittendrin. Pfeiffersches Drüsenfieber. Comedy Central, 18.20 Uhr

Free Willy!

Die beiden Orcawale Wikie und Keijo wurden in die Wildnis entlassen, nachdem in Frankreich die Haltung von Walen zu Unterhaltungszwecken verboten worden war. Kommen die freigelassenen Tiere zurecht? BRD 2025.

Re: Orcashows am Ende? Arte, 19.40 Uhr

Metabolische Metamorphose

Es gibt menschliche Buffetfräsen, die nie an Gewicht zulegen, derweil andere jeden Schokoriegel, den sie zu lange anschauen, sofort an ihrer Hüfte wiederfinden. Warum der Metabolismus auf so fiese Art so unterschiedlich funktioniert und wie man ihn in den Griff kriegen kann. Im Anschluss: »Die Revolution der Datenmedizin«. A 2025.

Nano-Doku. Stoffwechselupdate: Was pusht unsere Energie? 3sat, 20.15 Uhr

Vier Blätter minus eins

Live aus dem Celtic Park: Für die ­Bhoys läuft die Saison nicht rund. Der amtierende schottische Meister rennt – wie die Rivalen Rangers – in der Liga den Hearts of Midlothian hinterher. Ein Weiterkommen gegen die Cannstätter täte den Kelten gut. Klappte schon einmal: 2003 kegelten die Glasgower den VfB im Achtelfinale des UEFA-Cups raus. 2026.

Fußball der Herren. Europa League, Playoffs, Hinspiel: Celtic Glasgow – VfB Stuttgart. RTL, 20.15 Uhr

Ausrasten statt ausruhen

Der CDU-Wirtschaftsrat rät dazu, in Sachen Stresshormon auf Druckbetankung zu stellen: Durch die Einführung eines 24-Stunden-Tages müsste man nie wieder runterkommen. Die deutsche Wirtschaft würde so schallend boomen, dass Moskau ins Beben geriete und man sich noch in Beijing die Augen reiben täte; einzig die Matratzenindustrie ginge in die Binsen. BRD 2025.

Mein Körper. Mein Adrenalin. ­Actionhormon und Lebensretter. WDR, 21 Uhr

Mit sich alleingelassen

Vier Menschen schildern ihr Leben mit Ängsten, Depressionen, Essstörungen und anderen mentalen Krankheiten, mit denen sie oft alleingelassen werden. Illustriert wurden die Berichte von Comiczeichner Schwarwel. Im Anschluss haut das »Y-Kollektiv« mal wieder den am wenigsten reißerischen Titel ever raus: »ADHS – Karriere einer Diagnose«. BRD 2026.

Nicht gesellschaftsfähig. Alltag mit psychischen Belastungen. MDR, 22.10 Uhr

Schwamm drüber!

Manch ein Schwamm, den man vom Waldboden nascht, hat heilsame Wirkung; andere Pilze lassen einen eher die alten Doors-Platten auflegen. Auf dem mexikanischen Hochland wird Psilocybin zu medizinischen Zwecken benutzt und auch darüber hinaus als Wirkstoff gegen Angststörungen und Depressionen angewandt. BRD 2025.

Magic Mushrooms. Zwischen Trip und Therapie. 3sat, 22.55 Uhr