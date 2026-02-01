Gegründet 1947 Dienstag, 17. Februar 2026, Nr. 40
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 17.02.2026, Seite 4 / Inland

»Faschistin«: Brandner will Hauptverhandlung

Gera. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner legte am Montag Widerspruch gegen einen Strafbefehl des Amtsgerichts Gera ein. Ihm werden Beleidigung in drei Fällen sowie Anstiftung zur Beleidigung vorgeworfen. Brandner soll eine Journalistin auf X als »Faschistin« und »Oberfaschistin« bezeichnet haben. Das Landgericht Berlin untersagte ihm dies per einstweiliger Verfügung. Laut Brandner sei der Begriff zwar »überspitzt«, aber »nicht justitiabel (...) im Sinne einer Beleidigung.« Eine Hauptverhandlung ist nun vorgesehen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.