Deutsch-ukrainische Kriegskonferenz in Kiel
Kiel. Die Landesregierung Schleswig-Holstein berät seit Montag bei einer zweitägigen »Sicherheitskonferenz« mit Vertretern der ukrainischen Partnerregion Oblast Cherson. Dabei gehe es um »zivil-militärische Verteidigung« und »Resilienz«, erklärte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag in Kiel. Man müsse in der Lage sein, sich auf »Angriffsszenarien vorzubereiten«, sagte Günther. Gouverneur Olexander Prokudin betonte, Schleswig-Holsein sei die einzige Region in Deutschland, die Interesse an Erfahrungen in Bereich der zivil-militärischen Versorgung zeige. An der Konferenz nehmen Vertreter von Bundeswehr, Polizei, der unteren Katastrophenschutzbehörden, der zivilen Verteidigung sowie aus Ministerien und Wissenschaft teil. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
