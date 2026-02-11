Gegründet 1947 Mittwoch, 11. Februar 2026, Nr. 35
10.02.2026, 17:33:21 / Inland

Außenminister hofiert vier frühere Sowjetrepubliken

PCK-Raffinerie.jpg
Foto: Patrick Pleul/dpa
Rohstoffe aus Zentralasien gefragt: Die PCK-Raffinerie Schwedt erhält ab 2026 mehr Öl aus Kasachstan

Berlin. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) empfängt am Mittwoch in Berlin seine Kollegen aus mehreren zentralasiatischen Ländern. Neben bilateralen Terminen mit den Außenministern aus Turkmenistan, Tadschikistan, Kirgistan, Usbekistan und Kasachstan im Auswärtigen Amt ist nach Angaben aus Berlin auch eine Plenarsitzung und ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern geplant. Die postsowjetischen Staaten sind dem Auswärtigen Amt zufolge zunehmend wichtige Partner. Unter anderem sind die Bereiche Energie und Rohstoffe sowie der Umgang mit dem Klimawandel interessant. Zur Sprache kommen sollen auch Maßnahmen gegen Russlands Umgehung von Sanktionen. (AFP/jW)

