Merkel erstmals wieder bei CDU-Parteitag

Kay Nietfeld/dpa Die damalige Bundeskanzlerin beim CDU-Bundesparteitag in Leipzig (22.11.2019)

Berlin. Überraschend wird Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel am 20. Februar erstmals seit ihrem Ausscheiden aus dem Amt wieder an einem CDU-Parteitag teilnehmen. Die ehemalige Bundeskanzlerin werde »der Einladung folgen und am ersten Tag des Parteitags (20. Februar 2026) bis einschließlich der Wahl des Parteivorsitzenden als Ehrengast teilnehmen«, teilte ihr Büro gegenüber dpa auf Anfrage mit. Eine CDU-Sprecherin bestätigte die Teilnahme ebenfalls. Der Parteitag findet am 20. und 21. Februar in Stuttgart statt. Als aktive Politikerin hatte die 71jährige zuletzt 2019 in Leipzig an einem CDU-Bundesparteitag teilgenommen. Der letzte Parteitag in ihrer Amtszeit als Kanzlerin fand im Januar 2021 unter Pandemiebedingungen digital statt, bevor sie im Dezember desselben Jahres von Olaf Scholz (SPD) abgelöst wurde.

Es ist üblich, dass alle ehemaligen Parteivorsitzenden als Ehrengäste eingeladen werden. Die Einladungen zu den Bundesparteitagen 2022 und 2024 hatte Merkel allerdings nicht angenommen. 2024 ließ sie ihre Absage auf Medienanfragen mit dem Satz begründen: »Dies entspricht dem von ihr wiederholt – sowohl gegen Ende ihrer Amtszeit als auch seither – öffentlich erläuterten nachamtlichen Verständnis, nach ihrem Ausscheiden aus der aktiven Politik grundsätzlich nicht an tagesaktuellen Ereignissen teilzunehmen.«

Die ehemalige Kanzlerin hat seit der Wahl von Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden im Januar 2022 ein distanziertes Verhältnis zur aktuellen Parteiführung. Ihr Verhältnis zu Merz selbst gilt seit vielen Jahren als zerrüttet. Merkel hat Merz als Oppositionsführer und dann als Kanzler wiederholt öffentlich kritisiert. Zur Wahl von Merz zum Bundeskanzler war Merkel im Mai zwar in den Bundestag gekommen. Nachdem der erste Wahlgang gescheitert war, verließ sie das Parlament aber. Die Vereidigung von Kanzler und Kabinett fand dann ohne sie statt. (dpa/jW)