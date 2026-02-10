Gegründet 1947 Dienstag, 10. Februar 2026, Nr. 34
Aus: Ausgabe vom 10.02.2026, Seite 2 / Inland
Deindustrialisierung

Ohne Kommentar

Christoph Reichwein/dpa

Nahe dem nordrhein-westfälischen Coesfeld ist am vergangenen Wochenende eine Straße in einen angrenzenden Baggersee abgerutscht.

