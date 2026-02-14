Über 200 Einsendungen erreichten das Rote Atelier und die junge Welt beim Wettbewerb »Plakate gegen Krieg« zur Rosa-Luxemburg-Konferenz 2026. Künstler, Gestalter und Aktivisten reichten ihre Arbeiten ein – ein beeindruckendes Zeugnis kreativen Widerstands gegen Militarisierung und imperialistische Kriegspolitik. Die besten Plakate wurden auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz am 10. Januar in Berlin ausgestellt.

Jetzt geht die Ausstellung auf Reisen. Anlässlich der Münchener »Sicherheitskonferenz« werden an diesem Sonnabend ausgewählte Plakate auf dem antimilitaristischen Fest im Eine-Welt-Haus in München zu sehen sein. Die Arbeiten zeigen in vielfältiger Bildsprache den Zusammenhang zwischen Aufrüstung und Sozialabbau, zwischen NATO-Expansion und globaler Ausbeutung.

Manche setzen auf klare Slogans, andere auf symbolkräftige Bildkompositionen. Unterschiedlich in Ausdruck, Gestaltung und Inhalt ist allen die Ablehnung der herrschenden Kriegslogik und des wieder um sich greifenden Militarismus gemein. Das gedruckte Plakat schafft dem Friedenskampf physische Präsenz im öffentlichen Raum. Agitationsmittel, Ausdruck des wachsenden Widerstands, Kommentar, Protest.

Nach der Ausstellung »Wir sehen rot« im August 2025 ist der Wettbewerb eine weitere Etappe in der Zusammenarbeit zwischen dem Roten Atelier und der Tageszeitung junge Welt und sicher nicht die letzte. Und München ist auch nicht die letzte Station der Ausstellung. Denn die bringt die Arbeiten dorthin, wo sie hingehören: mitten in die politische Auseinandersetzung.