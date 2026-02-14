Aus: Ausgabe vom 14.02.2026, Seite 6 / Ausland
Nationalisten siegen klar in Bangladesch
Dhaka. Die Bangladesh Nationalist Party (BNP) hat bei der Parlamentswahl in Bangladesch nach offiziellen Angaben die absolute Mehrheit erlangt. Die BNP habe 212 von 300 Parlamentssitzen gewonnen, die von der Partei Jamaat-e-Islami angeführten Islamisten 77 Sitze, teilte die Wahlkommission am Freitag mit. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 59 Prozent. Es waren die ersten Parlamentswahlen nach dem Sturz der langjährigen Regierungschefin Scheich Hasina. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 14.02.2026
-
Kontra gegen US-Blockadevom 14.02.2026
-
Ben-Gvir lässt Gewalt freien Laufvom 14.02.2026
-
Auf Kollisionskurs mit Völkerrechtvom 14.02.2026
-
»Der transparenteste Präsident aller Zeiten«vom 14.02.2026