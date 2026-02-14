Nationalisten siegen klar in Bangladesch

Dhaka. Die Bangladesh Nationalist Party (BNP) hat bei der Parlamentswahl in Bangladesch nach offiziellen Angaben die absolute Mehrheit erlangt. Die BNP habe 212 von 300 Parlamentssitzen gewonnen, die von der Partei Jamaat-e-Islami angeführten Islamisten 77 Sitze, teilte die Wahlkommission am Freitag mit. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 59 Prozent. Es waren die ersten Parlamentswahlen nach dem Sturz der langjährigen Regierungschefin Scheich Hasina. (AFP/jW)