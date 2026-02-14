Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. Februar 2026, Nr. 38
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 14.02.2026, Seite 6 / Ausland

Moskau bestätigt Ukraine-Gespräche

Moskau. Russland hat bestätigt, dass in der kommenden Woche eine neue Verhandlungsrunde für ein Ende des Ukraine-Kriegs startet. Das Treffen mit russischen, ukrainischen und US-amerikanischen Vertretern finde vom 17. bis 18. Februar in Genf statt, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow laut der Agentur TASS. Demnach soll die russische Delegation diesmal Präsidentenberater Wladimir Medinski leiten. Dieser hatte für Moskau die direkten Gespräche mit der Ukraine in Istanbul im vergangenen Jahr und im April 2022 geführt. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.