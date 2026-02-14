Moskau bestätigt Ukraine-Gespräche

Moskau. Russland hat bestätigt, dass in der kommenden Woche eine neue Verhandlungsrunde für ein Ende des Ukraine-Kriegs startet. Das Treffen mit russischen, ukrainischen und US-amerikanischen Vertretern finde vom 17. bis 18. Februar in Genf statt, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow laut der Agentur TASS. Demnach soll die russische Delegation diesmal Präsidentenberater Wladimir Medinski leiten. Dieser hatte für Moskau die direkten Gespräche mit der Ukraine in Istanbul im vergangenen Jahr und im April 2022 geführt. (dpa/jW)