Moskau bestätigt Ukraine-Gespräche
Moskau. Russland hat bestätigt, dass in der kommenden Woche eine neue Verhandlungsrunde für ein Ende des Ukraine-Kriegs startet. Das Treffen mit russischen, ukrainischen und US-amerikanischen Vertretern finde vom 17. bis 18. Februar in Genf statt, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow laut der Agentur TASS. Demnach soll die russische Delegation diesmal Präsidentenberater Wladimir Medinski leiten. Dieser hatte für Moskau die direkten Gespräche mit der Ukraine in Istanbul im vergangenen Jahr und im April 2022 geführt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 14.02.2026
-
Kontra gegen US-Blockadevom 14.02.2026
-
Ben-Gvir lässt Gewalt freien Laufvom 14.02.2026
-
Auf Kollisionskurs mit Völkerrechtvom 14.02.2026
-
»Der transparenteste Präsident aller Zeiten«vom 14.02.2026