USA bestellen mehr Bunkerbrecher

Washington. Nach dem vorjährigen Einsatz gegen unterirdische Atomanlagen im Iran will das US-Militär Nachschub der bunkerbrechenden Bomben vom Typ GBU-57 bestellen. Die Neuanschaffungen seien nötig, um die Lager wieder aufzufüllen, erklärte das US-Verteidigungsministerium am Donnerstag. Die Bomben seien nötig, »um die Einsatzbereitschaft wiederherzustellen«. Insgesamt wurden im Juni 2025 14 Bomben abgeworfen, die meisten davon auf die besonders tief reichende Anlage Fordo. Die Angriffe im Iran waren der erste Kampfeinsatz der Bombe in der US-Geschichte. Aus dem stellenweise geschwärzten Dokument der Ausschreibung ging nicht hervor, wie viele der Bunkerbrecher die US-Luftwaffe nun beim Hersteller Boeing bestellt. Ebenfalls blieb offen, bis wann mit der Lieferung zu rechnen ist.

Derweil verschärft US-Präsident Donald Trump die Drohkulisse gegen die Islamische Republik. Er warnte Teheran erneut vor schwerwiegenden Konsequenzen, sollte sich das Land nicht mit den USA einigen. »Das wird sehr traumatisch für den Iran, wenn sie keinen Deal machen«, sagte er im Weißen Haus. Die New York Times bestätigte unterdessen, dass der vor Venezuela liegende Flugzeugträger »USS Gerald R. Ford« Richtung Iran entsendet wird. Darüber sei die Crew am Donnerstag informiert worden, berichteten US-Offizielle unter der Bedingung der Anonymität dem Blatt. (dpa/jW)