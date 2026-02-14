Aus: Ausgabe vom 14.02.2026, Seite 4 / Inland
Verhandlungen mit USA für PCK Schwedt
Berlin. Die Bundesregierung verhandelt mit dem US-Finanzministerium über eine Verlängerung der Produktionserlaubnis für die Raffinerie PCK Schwedt. Das teilte eine Regierungssprecherin am Freitag mit. Die Raffinerie gehört zum russischen Ölkonzern Rosneft und versorgt Berlin sowie den Nordosten Deutschlands mit Kraftstoff und Heizöl. Noch bis Ende April ist die Raffinerie von US-Sanktionen gegen Rosneft ausgenommen. (AFP/jW)
