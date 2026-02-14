Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. Februar 2026, Nr. 38
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 14.02.2026, Seite 4 / Inland

Bahn: Sicherheitsgipfel gestartet

Berlin. Nach dem gewaltsamen Tod eines Zugbegleiters in einem Regionalexpress am 2. Februar hat die Deutsche Bahn am Freitag einen eintägigen Gipfel einberufen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Vertreter des Konzerns, der Bundesländer, von Sicherheitsbehörden sowie die Gewerkschaften EVG und GDL berieten dabei über mehr Schutz für das Bahnpersonal und für Reisende. Geprüft werden die Gewerkschaftsforderungen nach Doppelbesetzungen in Zügen und dem Einsatz von Bodycams. Die sogenannte Gewerkschaft der Polizei forderte im vorhinein einen vergrößerten Einsatz der Bundespolizei auf dem Gebiet der Bahn. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

