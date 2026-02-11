Aus: Ausgabe vom 11.02.2026, Seite 4 / Inland
Bundeswehr will Drohnen von Stark und Helsing
Berlin. Die Bundeswehr will für eine erste Tranche neuer Kampfdrohnen rund 536 Millionen Euro ausgeben. Die Rahmenverträge für den Kauf mit einem Gesamtvolumen von mehr als 4,3 Milliarden Euro sollen mit den deutschen Firmen Helsing und Stark geschlossen werden, wie aus Vorlagen des Finanzministeriums hervorgeht, über die Reuters am Dienstag verfügte. Der Haushaltsausschuss muss dem Geschäft noch zustimmen, was als sicher gilt. (Reuters/jW)
