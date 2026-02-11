AfD-Politiker Lucassen für Aufrüstung
Berlin. BRD und NATO müssen nach Ansicht des verteidigungspolitischen Sprechers der AfD, Rüdiger Lucassen, weiter aufrüsten. »Militärische Abschreckung« sei »die notwendige und logische Konsequenz« aus dem Ukraine-Krieg. Er gehe zwar aktuell nicht von einem russischen Angriff aus. Das habe jedoch »nichts mit Vertrauen in die russische Staatsführung zu tun, sondern mit der Stärke der NATO«. Die Bundeswehr sei »über Jahrzehnte kaputtgespart« worden. »Natürlich kostet es nun Hunderte Milliarden, die Truppe wieder aufzurichten.« Zwar hätte die AfD die Aufrüstung nicht über ein »Sondervermögen« finanziert, sondern über einen »gestrafften« Bundeshaushalt. Das Ergebnis sei jedoch das gleiche: »Wir wollen die stärkste konventionelle Streitmacht Europas.« (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
