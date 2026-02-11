»Letzte Generation«: Anklage zugelassen
Potsdam. Fünf Aktivisten der Gruppe »Letzte Generation« müssen sich wegen der »Bildung einer kriminellen Vereinigung« verantworten. Das Landgericht Potsdam ließ eine entsprechende Anklage der Staatsanwaltschaft Neuruppin zu, wie es am Dienstag mitteilte. Demnach sollen sie unter anderem an »Angriffen« auf Raffinerieanlagen der PCK Raffinerie GmbH Schwedt und den Flughafen BER beteiligt gewesen sein. Den Aktivisten zufolge ist es das erste Mal, dass ein deutsches Gericht eine Anklage gegen die »Letzte Generation« wegen »Bildung einer kriminellen Vereinigung« zulässt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Warum braucht es eine Gesetzesänderung?vom 11.02.2026
-
Warum engagieren Sie sich gegen den Ausbau?vom 11.02.2026
-
Völlige Abschottungvom 11.02.2026
-
Vorwürfe nicht haltbarvom 11.02.2026
-
Danke für nichtsvom 11.02.2026
-
Muskeln spielen lassenvom 11.02.2026