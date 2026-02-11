»Letzte Generation«: Anklage zugelassen

Potsdam. Fünf Aktivisten der Gruppe »Letzte Generation« müssen sich wegen der »Bildung einer kriminellen Vereinigung« verantworten. Das Landgericht Potsdam ließ eine entsprechende Anklage der Staatsanwaltschaft Neuruppin zu, wie es am Dienstag mitteilte. Demnach sollen sie unter anderem an »Angriffen« auf Raffinerieanlagen der PCK Raffinerie GmbH Schwedt und den Flughafen BER beteiligt gewesen sein. Den Aktivisten zufolge ist es das erste Mal, dass ein deutsches Gericht eine Anklage gegen die »Letzte Generation« wegen »Bildung einer kriminellen Vereinigung« zulässt. (AFP/jW)