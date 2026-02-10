Gegründet 1947 Dienstag, 10. Februar 2026, Nr. 34
Portugal: Sozialdemokrat gewinnt

Lissabon. Der Sozialdemokrat António José Seguro hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Portugal haushoch gegen den Rechtaußenkandidaten André Ventura gewonnen. Der 63jährige Politiker der Sozialistischen Partei (PS) kam am Sonntag auf 66,8 Prozent der Stimmen, sein Kontrahent auf 33,2 Prozent. Obwohl eine ganze Serie von Winterstürmen die Organisation der Wahl erschwert hatte, verlief sie letztlich weitgehend störungsfrei. Seguro wird die Nachfolge des konservativen Amtsinhabers Marcelo Rebelo de Sousa antreten, der nach zwei je fünfjährigen Amtszeiten nicht erneut für das höchste Staatsamt antreten durfte. Seguros Vereidigung ist für den 9. März vorgesehen. (dpa/jW)

