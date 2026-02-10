Kritik an Plänen Reiches zum Netzausbau

Berlin. Am Montag bekanntgewordene Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums zum Ausbau der Stromnetze sorgen für deutliche Kritik. Ministerin Katherina Reiche (CDU) hatte bereits im September »Schlüsselmaßnahmen« angekündigt. Das Ministerium plant nun einen »Redispatchvorbehalt«. Besonders belastete Netzgebiete sollen als »kapazitätslimitiert« ausgewiesen werden können. Zudem soll es die Verpflichtung für Betreiber von Anlagen mit erneuerbaren Energieträgern geben, sich an den Kosten zu beteiligen. Carsten Körnig, Chef des Bundesverbands Solarwirtschaft, sagte, die Streichung von Entschädigungen im Falle verzögerten Netzausbaus würde die Energiewende in großen Teilen Deutschlands zum Erliegen bringen: »Das ist ein massiver Angriff auf den Klimaschutz.« (dpa/jW)