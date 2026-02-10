AfD-Spitze untersagt Sellner-Veranstaltungen
Berlin. Die Bundesspitze der AfD hat alle Gliederungen der Partei dazu aufgefordert, auf Veranstaltungen mit dem österreichischen Faschisten Martin Sellner zu verzichten. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Bundesvorstand um die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla am Montag in Berlin. Martin Sellner ist einer der führenden Köpfe der faschistischen »Identitären Bewegung«. In dem Vorstandsbeschluss werden »alle Verbände und Mitglieder der AfD aufgefordert, keine Parteiveranstaltungen mit Herrn Martin Sellner durchzuführen«. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
