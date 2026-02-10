Gegründet 1947 Dienstag, 10. Februar 2026, Nr. 34
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.02.2026, Seite 4 / Inland

AfD-Spitze untersagt Sellner-Veranstaltungen

Berlin. Die Bundesspitze der AfD hat alle Gliederungen der Partei dazu aufgefordert, auf Veranstaltungen mit dem österreichischen Faschisten Martin Sellner zu verzichten. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Bundesvorstand um die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla am Montag in Berlin. Martin Sellner ist einer der führenden Köpfe der faschistischen »Identitären Bewegung«. In dem Vorstandsbeschluss werden »alle Verbände und Mitglieder der AfD aufgefordert, keine Parteiveranstaltungen mit Herrn Martin Sellner durchzuführen«. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.