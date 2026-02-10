Regierung: Epstein-Fall nicht relevant für BRD

Berlin. Der Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter und mutmaßlichen Mossad-Agenten Jeffrey Epstein stellt für die deutsche Regierung keinen Anlass für eigene Nachforschungen dar. »Wir sehen, was in anderen Ländern ans Tageslicht kommt beziehungsweise wie es dort politische Auswirkungen hat«, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Die Bundesregierung sei allerdings »keine Ermittlungsbehörde« und sehe keinen Anlass für eine systematische Auswertung der Epstein-Akten. Ihm sei nicht bekannt, dass der Fall Epstein auch für Deutschland strafrechtlich relevant sein könnte. Allerdings habe der Fall »natürlich eine politische Komponente«, weswegen die Bundesregierung die Entwicklung »aufmerksam« beobachte. (AFP/jW)