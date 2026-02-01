Infantino für Rückkehr russischer Fußball-Teams in internationale Wettbewerbe

Matthias Schrader/AP/dpa Gianni Infantino und Wladimir Putin bei der Siegerehrung der WM 2018 im strömenden Regen auf dem Podest (Moskau, 15.7.2018)

Zürich. Gianni Infantino will russischen Teams wieder die Teilnahme an internationalen Wettbewerben ermöglichen. »Oh, auf jeden Fall. Das müssen wir. Ja ... zumindest auf Jugendebene. Dieses Verbot hat nichts gebracht«, antwortete der Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA am Montag auf die Frage in einem Interview des britischen Senders Sky, ob die FIFA ihr Verbot aufheben sollte. »Es hat nur zu mehr Frustration und Hass geführt«, argumentierte Infantino. Die FIFA und die europäische UEFA hatten nach dem Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine russische Teams von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Formal geschah des wegen einer Gefährdung der »Integrität des Wettbewerbs«.

Russlands Männer-Nationalmannschaft bestreitet aktuell weiterhin Länderspiele abseits großer Turniere und wird in der offiziellen FIFA-Weltrangliste auf Platz 36 geführt. Das Gleiche gilt für die Frauen-Auswahl, die in der Weltrangliste auf Platz 28 steht. Auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte den Ausschluss russischer Jugendteams von offiziellen Wettbewerben mehrfach kritisch hinterfragt und Lockerungen angeregt. Der Slowene begründete dies damit, dass die junge russische Generation sonst international dauerhaft isoliert werde. (dpa/jW)