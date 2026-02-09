Siko: Tausende bei Demos erwartet

München. Anlässlich der Münchner »Sicherheitskonferenz« (Siko) am kommenden Wochenende werden Zehntausende Demonstranten in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet. 120.000 Menschen sind bislang angemeldet, wie dpa am Sonntag berichtete – nur ein Teil davon aus Protest gegen das jährliche Treffen von internationalen Regierungsvertretern mit Kriegsprofiteuren. In der Innenstadt soll am Sonnabend eine Demonstration gegen die Konferenz stattfinden, hier werden laut dpa 4.000 Personen erwartet. Mit je 3.000 Teilnehmern sind zwei Kundgebungen angemeldet, die sich gegen Krieg und »für den verpflichtenden Einsatz der deutschen Politik für den Frieden«, aber auch für »freie Impfentscheidung« aussprechen. Die Konferenz findet vom 13. bis 15. Februar statt. (dpa/jW)