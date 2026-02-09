Gegründet 1947 Montag, 9. Februar 2026, Nr. 33
Aus: Ausgabe vom 09.02.2026, Seite 4 / Inland

Sieben AfD-Mitarbeiter ohne Bundestagsausweis

Berlin. Sieben Mitarbeiter der AfD haben aus Sicherheitsgründen keine Hausausweise für den Bundestag erhalten. Wie ein Fraktionssprecher berichtete, handelt es sich um fünf Mitarbeiter von Abgeordneten sowie zwei Mitarbeiter der Fraktion. Von letzteren sei einer nicht mehr für die Fraktion tätig. Noch nicht entschieden ist über den Vorschlag von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CSU), Mitarbeitern, die keinen Hausausweis bekommen und keinen Zugang zu IT-Systemen des Parlaments haben, auch das Gehalt zu streichen. (dpa/jW)

