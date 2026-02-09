Polizei schießt auf Mann in Trier

Trier. Bei einem Einsatz der rheinland-pfälzischen Polizei in Trier hat mindestens ein Beamter auf einen Mann geschossen, der mit einem Messer in der Fußgängerzone unterwegs gewesen sein soll. Der Mann sei dabei verletzt worden, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei zu dem Vorfall vom Samstag nachmittag am Sonntag mit. Der Angeschossene sei ein 35jähriger Mann aus Trier, und er befinde sich »weiterhin in medizinischer Behandlung in einer Trierer Klinik«. Die Ermittler suchen Zeugen und haben für Fotos oder Videos ein Hinweisportal eingerichtet. Mehrere Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil der Mann mit einem Messer in der Hand unterwegs gewesen und in der Fußgängerzone Passanten angesprochen haben soll. (dpa/jW)