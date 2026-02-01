USA: Trump beleidigt Obamas rassistisch
Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag auf seiner Plattform »Truth Social« ein Video gepostet, in dem sein Amtsvorgänger Barack Obama und dessen Frau Michelle als Affen dargestellt werden. Gegen Ende des Clips, in dem die Behauptung wiederholt wird, dass Trump die Wahl 2020 durch Fälschung »gestohlen« worden sei, sind die Obamas mit ihren Gesichtern auf Affenkörpern zu sehen. Im Hintergrund läuft das Lied »The Lion Sleeps Tonight«. Das Büro des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom, eines potentiellen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten für 2028, verurteilte den Beitrag auf X: Es sei ein »widerwärtiges Verhalten des Präsidenten. Jeder einzelne Republikaner muss dies verurteilen. Jetzt.« Unter den zahlreichen Kommentaren im Netz fand sich auch die nüchterne Feststellung, dass Trump versuche, von den Epstein-Akten abzulenken. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 07.02.2026
-
Olympia on ICEvom 07.02.2026
-
Palästina auf dem Weg zur Revolution?vom 07.02.2026
-
Ende der »Friedensnation« Japanvom 07.02.2026
-
Portugals Stichwahl unter Wasservom 07.02.2026