USA: Trump beleidigt Obamas rassistisch

Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag auf seiner Plattform »Truth Social« ein Video gepostet, in dem sein Amtsvorgänger Barack Obama und dessen Frau Michelle als Affen dargestellt werden. Gegen Ende des Clips, in dem die Behauptung wiederholt wird, dass Trump die Wahl 2020 durch Fälschung »gestohlen« worden sei, sind die Obamas mit ihren Gesichtern auf Affenkörpern zu sehen. Im Hintergrund läuft das Lied »The Lion Sleeps Tonight«. Das Büro des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom, eines potentiellen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten für 2028, verurteilte den Beitrag auf X: Es sei ein »widerwärtiges Verhalten des Präsidenten. Jeder einzelne Republikaner muss dies verurteilen. Jetzt.« Unter den zahlreichen Kommentaren im Netz fand sich auch die nüchterne Feststellung, dass Trump versuche, von den Epstein-Akten abzulenken. (AFP/jW)