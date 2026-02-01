Algerien: USA drohen mit Sanktionen

Washington. Die US-Regierung könnte Sanktionen gegen Algerien wegen des Kaufs von Kampfflugzeugen aus Russland verhängen. Das berichtete die Agentur TASS am Mittwoch abend unter Berufung auf Robert Palladino, den Leiter des Büros für Nahostangelegenheiten im US-Außenministerium. Seiner Aussage nach sei das State Department »verpflichtet, das Gesetz zur Bekämpfung der Gegner Amerikas durch Sanktionen einzuhalten«. Die Anschaffung der Su-57-Kampfjets, von denen die ersten Exemplare bereits ausgeliefert wurden, könne aber solche Maßnahmen erforderlich machen. Das werde nun geprüft. Zugleich mache man, auch »hinter verschlossenen Türen«, seinen Einfluss geltend, um solch »inakzeptables Verhalten zu unterbinden«. Die Su-57 ist ein Kampfjet der neuesten Generation und der US-amerikanischen F-35 ebenbürtig. Unter den arabischen Ländern verfügt nur Algerien über solch moderne Flugzeuge, im Nahen Osten sonst nur Israel. (jW)