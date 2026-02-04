Niger: Auch russische Soldaten im Einsatz
Moskau. An der Abwehr eines Angriffs mutmaßlicher Dschihadisten auf den Flughafen in Nigers Hauptstadt Niamey am vergangenen Donnerstag waren nach Angaben aus Moskau auch russische Soldaten beteiligt. Der Überfall sei »durch die gemeinsamen Bemühungen des Afrikakorps des russischen Verteidigungsministeriums und der nigrischen Streitkräfte abgewehrt« worden, erklärte das russische Außenministerium am Montag. Nigers Regierung hatte am Wochenende Benin, Frankreich und Côte d’Ivoire beschuldigt, die Attacke auf den Airport, auf dem sich auch eine Militärbasis befindet, unterstützt zu haben. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
