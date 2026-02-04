Sudan: Warnung vor »Massensterben«
Nairobi. Der Generalsekretär des Norwegian Refugee Council (NRC), Jan Egeland, hat nach einem Besuch in der sudanesischen Region Südkordofan am Dienstag gewarnt, dass dort wenige Monate nach dem Fall der Stadt Al-Fascher in Darfur ein »Countdown für ein weiteres Massensterben« laufe. In dem Gebiet belagert die Miliz »Schnelle Eingreiftruppen« (RSF) die Städte Kadugli und Dilling. Vor allem in Kadugli, wo die RSF seit Wochen alle Versorgungswege abgeschnitten haben, herrsche Hunger. Zwar gebe es für die Einwohner beider Städte Hoffnung, da es den Regierungstruppen gelungen sei, die Belagerung zu durchbrechen. Auch begrüßte Egeland, dass Deutschland im April eine Geberkonferenz für Sudan abhalten wolle. Doch angesichts einer humanitären Katastrophe mit rund zwölf Millionen Geflüchteten im ganzen Land müsse Hilfe jetzt kommen. (dpa/jW)
