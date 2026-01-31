Gegründet 1947 Sa. / So., 31. Januar/ 1. Februar 2026, Nr. 26
Aus: Ausgabe vom 31.01.2026, Seite 4 / Inland

Exabgeordneter Marco Bülow ist tot

Dortmund. Der langjährige Dortmunder Bundestagsabgeordnete Marco Bülow ist tot. Wie die Ruhrnachrichten am Freitag berichteten, war der 54jährige schon länger schwer erkrankt. Bülow saß fast 20 Jahre lang im Bundestag. Zunächst Parlamentarier für die SPD-Fraktion, trat er 2018 unter anderem wegen seiner Gegnerschaft zu einer »schwarz-roten« Koalition unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel aus der Partei aus. 2020 schloss er sich der PARTEI an. (jW)

